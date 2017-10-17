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10-летний школьник скончался на уроке физкультуры в Красноярске

17.10.2017 - 14:56

Новости России. 17 октября в одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры умер мальчик. Ему было 10 лет.

Как сообщает главное управление СК РФ по Красноярскому краю, школьнику стало плохо во время бега на уроке. Мальчик потерял сознание и упал. На месте ему оказывал помощь медработник из школы, была вызвана скорая помощь. Ученик скончался.

По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой ребенка.

Начата доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства инцидента. Будет дана правовая оценка действиям медработников. Назначен ряд экспертиз.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Несколько лет назад похожий случай произошел в Минске. 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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