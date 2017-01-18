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12-летняя похищенная в Оренбурге девочка спаслась, позвонив маме из багажника автомобиля

18.01.2017 - 13:41

Новости России. Шокирующее происшествие в России. 12-летнюю Настю Дьякову похитили в Оренбурге во вторник днем. Ребенка силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Девочку искал весь город.

Вечером, спустя несколько часов поисков, волонтер нашли ребенка на городской свалке. Девочка жива, чувствует себя нормально, правда, очень напугана.

Следователи по горячим следам задержали подозреваемого в похищении. Им оказался 29-летний мужчина, сотрудник коммерческой организации.

О мотивах преступника не сообщается.

Сообщение, размещенное на сайте Следственного комитета Российской Федерации:
По данным следствия, около 15.00 часов 17 января 2017 года подозреваемый, находясь во дворе жилого дома по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, против воли потерпевшей, поместил в багажник автомобиля Лада-Гранта, 12-летнюю девочку и вывез в место, где был в последующем задержан. По дороге следования девочка отправила СМС-сообщения маме, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, что позволило своевременно организовать поисковые мероприятия.

Автомобиль похитителей

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