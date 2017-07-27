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26-летний внук Пугачевой женился на соседке по даче

27.07.2017 - 17:33

Новости России. 27 июля Никита Пресняков и его избранница Алена Краснова сыграли свадьбу.

Церемония прошла в Подмосковье. Невеста музыканта – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства, с которой 26-летний Никита давно знаком и которая была его соседкой по даче.

Пара встречается уже несколько лет.

Фото: alenaakrasnova

На свадьбу молодожёны пригласили близких и друзей. Пара и некоторые гости, например, мать жениха – Кристина Орбакайте, супруга Владимира Преснякова – Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, Филипп Киркоров уже начали делиться фотографиями с торжества.  

На своей странице в Instagram жених выложил совместное фото с невестой с церемонии и подписал его так:

«Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤».

А подписчики молодого музыканта пожелали ему пронести эту любовь через всю жизнь.

В начале июля свадьбу сыграл сын Елены Яковлевой, его торжество было камерным – здесь подробнее.

Фото: npresnyakov
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kuchumova_selya
Фото. kuchumova_selya
nataliapodolskaya
Фото. nataliapodolskaya
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koldunmedia
Фото. koldunmedia
koldunmedia. Ну, понеслась! Горько!
Фото. koldunmedia. Ну, понеслась! Горько!
koldunmedia. Вот та встреча!) А ведь в этом году исполнилось ровно 10 лет, как мы вместе добились на #евровидение для Беларуси результата, который не побит до сих пор;)
Фото. koldunmedia. Вот та встреча!) А ведь в этом году исполнилось ровно 10 лет, как мы вместе добились на #евровидение для Беларуси результата, который не побит до сих пор;)
Фото.
Фото.
Фото.
andrey_sado
Фото. andrey_sado
andrey_sado
Фото. andrey_sado
andrey_sado
Фото. andrey_sado
gyudashkina
Фото. gyudashkina
gyudashkina
Фото. gyudashkina

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