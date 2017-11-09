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3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске

09.11.2017 - 22:12

Новости России. В российском Ижевске несколько часов назад из-за взрыва газа обрушился целый подъезд девятиэтажного дома. Произошло это в рабочее время, когда большинство квартир пустовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент взрыва в Ижевске попал на видео

И все же избежать жертв не удалось: к этому моменту известно о троих погибших, еще трое травмированы.

Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске

Это предварительные данные экстренных служб города. В эти минуты под завалами все еще находятся люди. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске

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