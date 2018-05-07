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7 мая в Кремлевском дворце пройдет инаугурация Путина

07.05.2018 - 09:56

Новости России. Инаугурация избранного президента России Владимира Путина пройдет 7 мая в Кремлевском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония начнется ровно в полдень в Андреевском зале. Ожидается, что событие соберет около 5000 гостей. После принятия присяги президентом согласно Российской Конституции свои полномочия сложит правительство и начнется формирование нового кабинета министров.

Напоминаем, президентские выборы в России прошли 18 марта. Владимир Путин одержал уверенную победу: за него проголосовали более 76 % граждан (подробнее здесь).

7 мая в Кремлевском дворце пройдет инаугурация Путина

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