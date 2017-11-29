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79-летний актер Андрей Мягков экстренно госпитализирован

29.11.2017 - 13:32

Новости России. 79-летний актер Андрей Мягков был госпитализирован в Москве.

По информации Telegram-канал Mash, Мягков пожаловался на головную боль и был доставлен в больницу, чтобы находиться под присмотром медиков.

Андрей Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации телеканалу РЕН ТВ. Однако народный артист отметил, что с ним все хорошо.

Ранее на нынешней неделе в СМИ появилась информация о госпитализации актера Олега Табакова.

Противоречивая информация о состоянии здоровья Табакова поступает от его сыновей – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/spletnica_90lvl

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