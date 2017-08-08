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Абрамович и Жукова расстались: 10 фото пары

08.08.2017 - 12:26

Новости России. 7 августа появилась официальная информация о том, что 50-летний бизнесмен Роман Абрамович и его супруга 36-летняя Дарья Жукова приняли решение расстаться.

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Эта информация была сказана в заявлении от лица обоих членов семьи. В нем пара отмечает, что после 10 лет совестной жизни было принято решение расстаться.

«Мы все равно остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые разработали вместе. Мы полны решимости совместно воспитывать двух наших детей и продолжить совместную работу в качестве соучредителей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге».

Семья была вместе десять лет. Информацию о своей свадьбе они держали в секрете.

У Абрамовича и Жуковой двое детей – мальчик и девочка. Сын Аарон родился в 2009 году, а через четыре года на свет появилась дочь Лея.

Для Романа Абрамовича этот брак был третьим. Всего у мужчины семеро детей. Сейчас мужчина занимает 12 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов.

Мы собрали 10 фото пары, на которых изображена семья на торжественных мероприятиях и в более домашней обстановке.

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Абрамович и Жукова расстались
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp
Фото.
Фото.
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp
Фото.
dasha_zhukova_fp
Фото. dasha_zhukova_fp

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