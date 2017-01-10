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Абсолютный бред и выдумка: в Минобороны России назвали «бредом» версию о крушении Ту-154 из-за ошибки пилота

10.01.2017 - 15:16

Новости России. Минобороны РФ опровергло появившуюся ранее в ряде изданий версию о том, что самолет Ту-154 разбился из-за ошибки второго пилота. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу.

Генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи – абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования.

Несколько часов назад в СМИ появился материал, в котором утверждается, что «загадка крушения Ту-154 раскрыта».

Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками.

Самолет Ту-154, на борту которого находились журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля имени Александрова, разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека. Хроника крушения здесь.

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