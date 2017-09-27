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«Слезы душат. Ты всегда всем помогал»: соцсети скорбят о трагической гибели актера Егора Клинаева

27.09.2017 - 16:21

Новости России. 18-летний актер из сериала «Физрук» – Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве. Парень пытался помочь пострадавшим в аварии.

По информации российских СМИ, актер заметил аварию, в которой столкнулись три автомобиля, остановил свою машину и вышел на дорогу.

На Егора Клинаева и еще двух человек, которые также вышли помогать пострадавшим, был совершен наезд водителем легкового автомобиля, который не заметил аварию.  Актер скончался на месте, еще двое были доставлены в больницу.

Фото: instagram.com/klinaev_egor

Самой известной работой в кино у Егора Клинаева была роль школьника в сериале «Физрук». Он также сыграл в фильмах «Чемпионы», «Дельта», «Частное пионерское».

Соболезнования о смерти актера начали публиковать его коллеги, друзья и поклонники. Все отмечали, что он умер слишком молодым и совершая благородный поступок.

Коллега Клинаева, главная героиня сериала «Физрук», написала, что «когда Егор был на площадке, нам не было скучно, наш энэрджайзер, лучик света, спи спокойно...»

Подруга актера отметила, что «ничего не хотела сюда писать, но... ты ворвался в мою жизнь , как ураган и так же резко сегодня оставил меня.. Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает... Пусть земля тебе будет пухом.. а я буду рядом с родителями и Верочкой».

Фото: instagram.com/klinaev_egor
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото. Соцсети скорбят о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве

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