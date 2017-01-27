новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо

27.01.2017 - 15:06

Новости России. 29-летняя актриса не устает удивлять поклонников своими экспериментами над внешностью. Только за последние три месяца Настасья Самбурская сменила порядка пяти образов: от жгучей брюнетки с кончиками, окрашенными в синий цвет, до теплой блондинки.


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

Несколько дней назад актриса шокировала очередной выходкой. Самбурская постриглась «под ноль». Поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию ее поклонников. Нашлись и те, кто «поставил» актрисе страшный диагноз.


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

В комментарии к фотографии Настасья пояснила: ее новая прическа – результат спора.

Настасья Самбурская (запись в Instagram):
Пару лет назад, когда у меня появился Instagram, я поспорила с другом, что если соберу 8 млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован.


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

Самбурская – абсолютный рекордсмен по количеству подписчиков в российском Instagram.

Ежедневно за жизнью актрисы следят уже более восьми миллионов человек.

В мае прошлого года в интервью нашему телеканалу Настасья Самбурская рассказала, зачем вступает в диалог с теми, кто оставляет нелицеприятные комментарии (здесь подробности).

Источник фото: instagram.com/samburskaya/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мои песни не о звёздах на небе, а о конкретных ситуациях в жизни: Денис Клявер отвечает на «Простые вопросы»
Денис Клявер об Илье Олейникове: даже на иконке телефона у меня всегда отец
Отец был какой-то ретранслятор от Бога: Денис Клявер об Илье Олейникове
Денис Клявер: я продолжил творчество «Чай вдвоём», а Стас стал хулиганить
В Беларусь очень приятно приезжать, чувствуешь себя комфортно: певец Денис Клявер
Элвис Пресли
Элвис жив? В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли
Источник фото: instagram.com/maxgalkinru/
А впереди еще Старый Новый год: Максим Галкин впервые прокомментировал травлю своей супруги
Источник фото: instagram.com/kimkardashian/
Первое фото после ограбления: Ким Кардашьян прервала 3-месячное молчание в соцсетях
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru