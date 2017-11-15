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Актриса Настасья Самбурская вышла замуж за «Мистера Беларусь»

15.11.2017 - 18:42

Новости России. Актриса Настастья Самбурская вышла замуж за белорусского актера и обладателя титула «Мистер Беларусь-2014» Кирилла Дыцевича.

Об этом 30-летняя актриса сообщила в соцсетях.

По словам Самбурской, все серьезно и пара не пошутила. Для церемонии она выбрала черное платье, что отметила в публикации.

Настасья Самбурская, актриса:
Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю.

Фото: instagram.com/samburskaya

На фото актриса показала мужа и кольцо.

Кириллу – 24 года. Он победитель конкурса «Мистер Беларусь». Учился в БГАИ, работает актером.

«Да, любовь любит тишину»: большое интервью Настасьи Самбурской в программе «Простые вопросы»

Фото: instagram.com/samburskaya

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