﻿ Александр Богданович прокомментировал решение МОК в отношении России на Играх-2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Богданович прокомментировал решение МОК в отношении России на Играх-2018

06.12.2017 - 19:20

Новости России. МОК отстранил Россию от зимней олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения белорусского мира спорта выслушала наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Допинг-тема, так или иначе, пятнала репутации разных спортсменов, разных стран, при разных обстоятельствах. Но эта, пожалуй, стала самой массовой и громкой.

Олимпийский чемпион Александр Богданович, что называется, тоже в теме «подковерных» игр. С допустимыми остатками мельдония, а по сути «чистого» спортсмена, дисквалифицировали на год, аккурат, перед играми четырёхлетия.  

Александр Богданович, Олимпийский чемпион в гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если взять Древний Рим, когда проводились Олимпийские игры, останавливали все войны. Я думаю, это было не просто так сделано. Этот принцип должен был сохраняться по сей день. То, что его нарушают, это делает спорт неинтересным, потому что мы все понимаем, что спорт – это честная борьба.

Это политические игры, в которых они никак не могут принимать участие. Только могу посочувствовать им, пособолезновать, потому что это очень тяжело. Я прошёл это на себе, когда ты всю жизнь стремишься и хочешь показать результат, тем более, когда ты его можешь показать, а тебе на необоснованных претензиях делают отстранение от Олимпийских игр. Это ужасно.

В смутной истории много нестыковок, но факт, хоть и оспорим, но на сегодня таков: на олимпийских соревнованиях смогут выступить только россияне, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям и только под нейтральным флагом.

В Олимпийском комитете России пока аккуратно воздержались от резких заявлений и взяли тайм-аут на неделю, мол, надо обсудить на собрании и выработать решающую стратегию.

 

Александр Богданович прокомментировал решение МОК в отношении России на Играх-2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

От бойкота до отправки «одиночек» без триколора: какое решение примет Россия?
От бойкота до отправки «одиночек» без триколора: какое решение примет Россия?
Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов ехать на ОИ-2018 и раскритиковала действия экс-министра спорта
Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России
Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России
На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК
На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК
«Выступать на Олимпиаде ведущей олимпийской державе, подобно команде беженцев, не к лицу»: НОК Беларуси об отстранении сборной России от ОИ-2018
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018
Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России
Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России
Международный Олимпийский комитет вынес вердикт по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018
Олимпиада-2018 без сборной России
Все новости по теме Олимпиада 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru