Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь
Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 июля в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Ну а 17-го Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь, место паломничества для тысяч людей.
Репортаж корреспондента Евгения Пустового в видеоматериале.
День интеграции начался с марафона перелетов. Утром белорусский борт номер один приземлился в Пулково, а затем наш Президент в сопровождении российского коллеги поднялся на вертолете. Конечная точка – Валаам.
По легенде Крест на некогда безжизненном острове поставил лично Андрей Первозванный. Это предание, а вот уже летопись точно свидетельствует об основателях Сергие и Германе.
Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным сегодня почтили святых. Экскурсию для белорусского лидера провел лично президент России. Здесь он бывает ежегодно.
Александр Лукашенко совместную поездку на Валаам анонсировал в дни проведения Европейских игр.
Сегодня православная церковь вспоминает последнего императора России. Пока историки спорят о противоречивом периоде в истории тогда нашего общего государства, понятно одно: государь пожертвовал ради своего народа.
Создание благоприятных условий для интеграции – тема встречи нынешних лидеров. Можно сказать историческая, но ни в коем разе не келейная.
Валаам – это старейший остров-монастырь с полусотней скитов. Президенты посетили и Свято-Владимирский. Киевский князь полностью изменил ход истории восточных славян.
О разумном и полезном объединении теперь уже двух народов молятся в храмах и предпринимают, как говорят в обители, мирские усилия на разных интеграционных площадках – одна из них Форум регионов. Здесь нет мелких вопросов.
Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России
Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество способно ускорить рост взаимного товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение сегодня, 17 июля, было озвучено на VI Форуме регионов. Его в эти дни принимает Санкт-Петербург.
Из года в год межрегиональные связи крепнут, сотрудничество становится более масштабным и результативным. Конечно, роль в этом играют и переговорные площадки – такие, как проходящий форум. На профильных секциях участники обсудили создание общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты. Также стороны отметили важность развития кооперации машиностроительных предприятий двух стран.
Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Яркий пример, который характеризует такие взаимоотношения, – это БелАЗ. Порядка 50 % уже сегодня доля российского сырья, комплектующих в составе БелАЗа, но мы не останавливаемся. Силовые установки, двигатели разработали для 240-тонного, он приступает к испытаниям в Российской Федерации, совместно с российским производителем.
Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России
Предприятия Минпрома на VI Форуме регионов намерены заключить контракты на поставку техники, станков и лифтов. Кстати, сегодня портфель коммерческих соглашений уже начал наполняться: на заседании советов делового сотрудничества подписано более десятка документов.
Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?
Отметим, сейчас контакты с регионами Беларуси наладили 80 субъектов России. Каждый год партнеров связывают новые совместные проекты, расширяется производственная кооперация. Конечно же, для такого продуктивного диалога многое делают и главы двух государств. 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин, по традиции, примут участие в пленарном заседании. Оно станет своеобразной кульминацией форума.