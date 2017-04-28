Александр Розенбаум сломал несколько ребер на концерте в Саратове

Новости России. Несчастный случай произошел на концерте в Саратове. 65-летний музыкант Александр Розенбаум сломал несколько ребер. Об этом сообщает пресс-служба артиста.



Из заявления пресс-службы Александра Розенбаума:

В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 рёбер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 г. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Представители Розенбаума не уточняют, при каких обстоятельствах Александр Яковлевич получил травму.

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