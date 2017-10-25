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Андрей Караченцов рассказал о состоянии отца после обнаружения онкологии

25.10.2017 - 13:45

Новости России. Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца и о том, что лечить известного актера планируют в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Караченцова, семья верит в благоприятный исход лечения.

В начале октября супруга актера сообщила, что у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в легком (подробности здесь).

По словам сына Караченцова, все не так запущено и плохо. Родные настроены бороться. Лечение еще не начато, но за границу актера не планируют увозить.

«Мы доверяем нашей медицине и будем лечиться в России», – отметил Андрей Караченцов.

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