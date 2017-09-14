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Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате

14.09.2017 - 11:34

Новости России. Музыкант Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead из Великобритании в воровстве клипа.

Как сообщил лидер группы «Машина времени» на своей странице в Facebook, британцы очень некрасиво «содрали» свой новый клип со старого видео российской группы.

Новое видео Radiohead на песню «Lift» вышло 12 сентября. За 48 часов ролик посмотрели более миллиона раз. По сюжету лидер группы – Том Йорк едет в лифте и в его кабину по дороге заходят разные люди.

Кадр из клипа «Lift» группы Radiohead

Кадр из клипа «Место, где свет» группы «Машина времени»​​​​​​​

Видео группы «Машина времени» вышло в 2001 году. Это был клип на песню «Место, где свет». Андрей Макаревич для сравнения опубликовал у себя на странице оба видео.

Кадр из клипа «Lift»​​​​​​​ группы Radiohead

Кадр из клипа «Место, где свет»​​​​​​​ группы «Машина времени»​​​​​​​

Многие пользователи поддержали Андрея Макаревича, но нашлись и те, кто заявил, что идея со съемками в лифте не нова и если снимать в таком пространстве видео, то «наверняка получится что-то похожее».

Андрей Макаревич: «Не хотел бы быть ни The Beatles, ни The Rolling Stones, я хотел быть «Машиной времени» – здесь подробнее.

Кадр из клипа "Место, где свет"

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