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Андрей Малахов: что он публикует в соцсетях для миллиона своих подписчиков

03.08.2017 - 12:28

Новости России. 22 июля 2016 года с фразой «А вот и я» в мир социальных сетей ворвался Андрей Малахов. В нынешнем году – в день рождения принца Джорджа, телеведущий отметил, что ровно год назад для него был открыт мир Instagram  и поблагодарил всех, кто читает его и комментирует. А их, стоит отметить, больше миллиона – на аккаунт подписано 1,3 миллиона человек.

«Принцу Джорджу сегодня 4 так что держите пять от нас вместе!)»

Пользователи поздравили Малахова с годовщиной и отметили, что у него интересный Instagram. «Спасибо за доверие. Успехов и прекрасных моментов в жизни».

Действительно, профиль у ведущего разнообразный – в нем он публикует фотографии из путешествий, со своими друзьями и семьей, и многими знаменитостями, с которыми он сталкивается по работе, также часто фотографии демонстрируют физическую форму Малахова.

В честь маленького юбилея аккаунта, мы собрали 12 самых ярких фото Андрея Малахова, которые он опубликовал в Instagram.

В июле мы делали обзор Instagram Антона Беляева, который недавно стал отцом сына – здесь подробнее.

Фото: malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007
malakhov007
Фото. malakhov007

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