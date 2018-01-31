﻿ Армена Джигарханяна госпитализировали второй раз за месяц | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Армена Джигарханяна госпитализировали второй раз за месяц

31.01.2018 - 18:47

Новости России. Армена Джигарханяна снова госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, актер был доставлен в одну из московских больниц. По словам собеседника, у актера – сердечный приступ. При поступлении в медучреждение Джигарханян находился в бессознательном состоянии. Сейчас ему требуется лечение и покой.

Источник в комментарии ТАСС также добавил, что приступ у народного артиста СССР мог произойти на фоне осложнений из-за недолеченной пневмонии.

В театре госпитализацию актера подтвердили. По словам представителя театра, 82-летний актер был доставлен в больницу во вторник.

Напомним, 17 января Армена Джигарханяна госпитализировали с подозрением на гипертонический крис – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/elenamalikova
Семья Дмитрия Маликова впервые показала новорожденного сына
Фото: instagram.com/dmitriy_malikov
«Я абсолютно счастлив»: в свой День рождения Маликов рассказал о рождении сына
Фото: instagram.com/valeriya
Кто эти дети? Поклонники гадают, кем приходятся двойняшки Валерии и Пригожину
Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»
Похож на маму: Ингеборга Дапкунайте показала подросшего сына в свой юбилей
Фото: instagram.com/rav_shana
Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса
Фото: instagram.com/hair_vera
Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников
Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru
Кардашьян назвала дочь в честь города, где вырос Канье Уэст
Актер Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru