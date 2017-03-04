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Авария под Оренбургом: фура с редкими белыми тиграми съехала в кювет

04.03.2017 - 13:33

Новости Беларуси. В России под Оренбургом в ДТП попала фура с редкими белыми тиграми.

Животных везли в цирк Уфы.

О случившемся сообщил хозяин грузовика, который сдал его в аренду для перевозки хищников. Он увидел, что фура, оборудованная системой «ГЛОНАСС», на протяжении нескольких часов стоит без движения.

Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили съехавший в кювет большегруз, однако водитель и автомобиль сопровождения не нашли, по всей видимости, они сбежали.

Все тигры живы, однако очень напуганы,

сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Авария под Оренбургом: фура с редкими белыми тиграми съехала в кювет

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