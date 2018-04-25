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Белорусы, пострадавшие в результате ДТП под Псковом, выписаны из городской больницы

25.04.2018 - 15:59

Новости России. Одного из них российские медики на реанимобиле доставили до границы. На родине он продолжит лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние двоих пострадавших остаётся тяжёлым. Новые подробности аварии под Псковом с участием белорусского автобуса

Напоминаем, авария с участием экскаватора и микроавтобуса под Псковом произошла 11 апреля. В пассажирском транспортном средстве находились 9 граждан нашей страны. Из них шестеро были доставлены в больницу с ушибами и переломами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Белорусы, пострадавшие в результате ДТП под Псковом, выписаны из городской больницы

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