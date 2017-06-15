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Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей

15.06.2017 - 13:24

Новости России. Ночью 15 июня во сне скончался Народный артист СССР – Алексей Баталов. Актер был символом эпохи, работы, в которых он снимался были признаны как на его родине, так и за рубежом. Среди них военная драма «Летят журавли», награжденная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, мелодрама «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», романтический фильм «Дорогой мой человек», историческая драма «Бег».

Актер признавался, что много раз отказывался от съемок в некоторых фильмах – ему хотелось не изменять себе и быть кому-то обязанным. Зато о режиссерах и актерах в тех проектах, в которых он принимал участие Баталов отзывался с теплотой и гордостью, что ему удавалось поработать с такой командой. В последние десять лет почти не снимался в кино, потому что не видел достоных предложений.

Мы собрали в одном материале, что пишут знаменитости и пользователи социальных сетей о любимом несколькими поколениями актере (орфография и пунктация авторов сохранены).

Олег Газманов

Ушёл из жизни Алексей Баталов и унёс с собой большую часть моих прекрасных светлых детских и юношеских воспоминаний. Думаю, что миллионы людей, прочитав эту скорбную новость горестно вздохнули и вспомнили его великие роли в фильмах #летятжуравли #москваслезамневерит #бег и многих других... Светлая память Великому актёру!

Фото: oleggazmanov

Валерий Сюткин

Алексей Баталов! Благородство, достоинство! Вот это – жизнь! Спасибо ВАМ!

Фото: syutkin_valeriy

Иван Ургант

Дорогой НАШ человек... Умный, тонкий, добрый и честный. Спасибо Вам за всё.

Фото: urgantcom

Станислав Садальский

Прошлого не вернуть. Мертвых не воскресить. Пути обратного нет, надо идти только вперед.
Печальная весть. — Он накануне причастился. В 00:00 ещё был жив. Ровно дышал. А в 6 утра пульса не было, умер во сне.
Благородный человек, который не был замечен в стяжательстве, предательстве своих идеалов. Между цифрами в датах - огромная красивая жизнь. Сын актеров МХАТ Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Он же племянник мужа моей учительницы Ольги Андровской - Николая Баталова, сыгравшего главную роль начальника коммуны в знаменитой «Путевке в жизнь». Не зря он был любимцем Анны Ахматовой, которая много лет жила в их семье. Царствия ему небесного, соболезнования родным.

Фото: stassadal

Антон Долин

В первом посте кинокритик написал, что Баталов умер. А во втором поделился записью эфира одной радиостанции. 

«Вы знаете, как редко я делюсь ссылками со своих радиоэфиров. Но сегодня не могу не поделиться. Это наш разговор с Алексеем Баталовым о «Летят журавли». Восемь с половиной лет назад.
Не то, чтобы текст вышел каким-то невероятным. Но там можно нажать кнопочку «слушать» и слушать его голос».

Фото: facebook.com/adolin

Женя Малахова

Когда Алексей Владимирович проходил по коридору актерского факультета ВГИКа, сердце замирало. Всегда с улыбкой, шутками, открытостью к своим студентам. Это был БОЛЬШОЙ человек, НАСТОЯЩИЙ мужчина и ВЕЛИКИЙ АРТИСТ. 

Фото: malahovajenya

 

Фото: ivan.sadovnikov
valeriiaegina. Сегодня не стало Великого Артиста!!! Ушел из жизни Алексей Владимирович Баталов, одна из последних жемчужин прекрасной эпохи большого советского кино. В наших сердцах навсегда останутся жить юный шофер Саша Румянцев, влюбленный в Веронику Борис, отважный Тибул,
Фото. valeriiaegina. Сегодня не стало Великого Артиста!!! Ушел из жизни Алексей Владимирович Баталов, одна из последних жемчужин прекрасной эпохи большого советского кино. В наших сердцах навсегда останутся жить юный шофер Саша Румянцев, влюбленный в Веронику Борис, отважный Тибул, "он же Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович", благородный князь Трубецкой и многие другие герои с пронзительными глазами Алексея Баталова.
gogunskv. Светлая память, ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК!!!
Фото. gogunskv. Светлая память, ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК!!!
sergey_bermeniev. Последняя улыбка на Земле
Фото. sergey_bermeniev. Последняя улыбка на Земле
erklievskiy. Есть люди, рядом с которыми хочется быть лучше. Они для этого ничего специально не делают. Не поучают, не осуждают, не декларируют свои взгляды о честности и порядочности - они просто честны и порядочны. От этой силы искренней простоты хочется и в себе изменить что то к лучшему. Алексей Владимирович для меня был и останется камертоном высоких Человеческих качеств, камертоном большого Человека, замечательного Педагога и великого Артиста.
Фото. erklievskiy. Есть люди, рядом с которыми хочется быть лучше. Они для этого ничего специально не делают. Не поучают, не осуждают, не декларируют свои взгляды о честности и порядочности - они просто честны и порядочны. От этой силы искренней простоты хочется и в себе изменить что то к лучшему. Алексей Владимирович для меня был и останется камертоном высоких Человеческих качеств, камертоном большого Человека, замечательного Педагога и великого Артиста.
karina_daring. Замечательный! Талантливый и обожаемый Алексей Владимирович... ничто не вечно, но помнить, чтить будут долго. Очень и очень жаль. Лучший «нормальный мужчина» (с) и любимый чарующий голос.
Фото. karina_daring. Замечательный! Талантливый и обожаемый Алексей Владимирович... ничто не вечно, но помнить, чтить будут долго. Очень и очень жаль. Лучший «нормальный мужчина» (с) и любимый чарующий голос.

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