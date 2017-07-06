«Больная фантазия»: Дима Билан впервые отреагировал слухи о своей болезни

Новости России. Дима Билан на странице в Instagram эмоционально прокомментировал слухи о своей болезни.

Несколько дней назад на странице у певца появилась запись, в которой он анонсирует свою предстоящую поездку в Африку.

Менее чем через сутки Билан выложил новое фото и написал длинный и гневный пост. В нем исполнитель ответил на материалы в СМИ и блогах по поводу состояния здоровья артиста. Он назвал все эти ссылки и программы «чепухой» и «больной фантазией». Также певец отметил, что он впервые пишет такой комментарий у себя на странице. Ему не хочется обращать внимание на то, что про него пишут неправду. Однако в этой ситуации терпение популярного исполнителя лопнуло.

Дима Билан, певец:

Я склонен рассуждать так – интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое – летит в Африку лечиться?!?! Наверное, к доктору «Айболиту». Да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа – что «Мадагаскар» не смотрели!??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел – впечатляться человеку нууууу необходимо!)

Фото: bilanofficial

Многие в комментариях поддержали певца и предложили ему не обращать внимание на неправду, которую про него пишут. «Дима, да подкиньте им какую-нибудь «утку» пожирнее, например, что вы получили в наследство дворец в Африке и кучу слонов в придачу».

В начале июня Дима Билан представил новую песню, которую он исполнил дуэтом с Сергеем Лазаревым.