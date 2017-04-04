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«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко

04.04.2017 - 12:21

Новости России. 1 апреля не стало последнего «шестидесятника» – поэта Евгения Евтушенко. Ему было 84 года. Как сообщила вдова Евтушенко, поэт скончался во сне от остановки сердца. Последние 25 лет Евтушенко жил в США, но

похоронить себя он завещал в Москве, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Похороны состоятся 12 апреля. Каким запомнят люди разных поколений Евгения Евтушенко – в нашем материале.

Символ времени

Первые стихи поэт начал печатать в возрасте 16 лет, а в 20 уже стал членом Союза писателей СССР после выхода сборника «Разведчики грядущего».

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / East News

В 60-е годы Евтушенко вместе со своими коллегами – Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой

были законодателями литературной моды.

На их поэтические вечера собирались стадионы. «Шестидесятники», так они себя назовут, стали символом общественных перемен, оттепели.

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

В 1963 году поэт был одним из кандидатов на получение Нобелевской премии по литературе. Однако, несмотря на частые попадания в список возможных победителей, эта награда так ему и не досталась.

Фото: Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

В это же время поэт переосмысливает свое отношение ко многим вещам – пишет стихотворение «Наследники Сталина», где выражает свое мнение о сталинизме, поэму «Бабий Яр», в которой поднимает скрытую ранее тему Холокоста, стихотворение «Танки идут по Праге», которое напишет после ввода войск СССР в Чехословакию, поэму «Голубь в Сантьяго» и «Я – Куба». Эти работы принесли поэту мировую известность.

Евгений Евтушенко был лично знаком с Фиделем Кастро, Ричардом Никсоном, Робертом Кеннеди – младшим братом президента США, Сальвадором Альенде – президентом Чили.

С Ричардом Никсоном. Фото: wikipedia.ru

Известно, что у двух больших поэтов – Евтушенко и Бродского был конфликт. Нобелевский лауреат называл Евтушенко «плохим поэтом и фабрикой по производству самого себя». Однако по воспоминаниям коллег, в тяжелых ситуациях «шестидесятник» никогда не отказывал в помощи Иосифу Бродскому и отмечал то, что они просто недоговорили друг с другом – а теперь приходит очередь беседовать их творчеству.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В начале 90-х Евтушенко с семьей переезжает в США,

чтобы преподавать в университете. Но в Россию поэт приезжает регулярно, занимается созданием музея, гастролирует. Евгений Александрович составлял пятитомник русской поэзии «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Официально поэт был женат 4 раза – на Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, Джен Батлер, и в 1987 году женился на Марии Новиковой. У поэта пять сыновей.

Так говорил Евтушенко…

… о самом ярком воспоминании войны

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В моей жизни было несколько великих событий, которые помогли стать человеком. Первое – когда в 1944-м по Москве вели пленных немцев. Прошло более 70 лет, а у меня, как вчера, перед глазами наши женщины. Жены, матери… Все боялись, что, увидев фрицев, они разорвут их на части, а они, прорвав кордоны охраны, протягивали немецким солдатам кусочки хлеба, картошку. Одна просто сняла спецовку и накрыла плечи солдатика-мальчишки… Не забуду этого никогда».

… о смерти (фрагмент стихотворения «Молитва»)

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жизнь и смерть  две главных вещи.
Кто там зря на смерть клевещет?
Часто жизни смерть нежней.
Научи меня, Всевышний,
Если смерть войдет неслышно,
Улыбнуться тихо ей.

… о Высоцком и шестидесятниках

С Робертом Рождественсим. Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

«Я написал стихотворение про Высоцкого. Вдохновило меня на это радостное потрясение – я летел на Кубу на самолете под названием «Владимир Высоцкий». Это Володе даже в лучших снах не снилось! Я помню разные его времена – когда ему не давали выступать, при жизни не вышло ни одной его книжки. Его друзья пытались что-то с этим сделать, но бюрократия, которая сама слушала его песни на магнитофонах, не разрешала его официальные концерты. Это, конечно, большой урок для России, я надеюсь, на всю ее историю. Очень грустно, что нет многих моих друзей-шестидесятников. Конечно, я буду читать стихи, посвященные им  Роберту Рождественскому, Белле Ахмадулиной, Андрею Вознесенскому. Всем, кто безвременно ушел. Без этих людей я не мыслю своей жизни».

… о преподавательской деятельности

Фото: Mark Lennihan / AP

«Меня любят американские студенты в Оклахоме, где я преподаю. В университете мне были вынуждены поставить лимит на студентов. Не из политических соображений, а из этических, чтобы не обижать других профессоров. Я уже 20 лет преподаю в Америке. И я единственный русский писатель, который является членом Американской академии».

… о Пастернаке

Фото: Виктор Васенин/РГ

«Борис Леонидович  великий человек, который дал мне очень важный совет. Я был молод, напорист, читал ему стихи, он слушал, слушал и вдруг сказал: «Женя, знаете, о чем я вас попрошу? Никогда не пророчьте себе трагической участи. Посмотрите, сколько раз Есенин говорил, что повесится. А с Маяковским как вышло? Никогда, слышите, не пишите, как вы уйдете и когда, и проживете долгую счастливую жизнь».

… о поэзии

Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков / ТАСС

Поэзия  великая держава.
Империй власть, сходящая с ума,
ей столько раз распадом угрожала,
но распадалась все-таки сама.

Текст подготовлен по материалам rbc.ru, rg.ru, tass.ru, aif.by, bulvar.com.ua.

После того, как стало известно, что сердце поэта перестало биться, социальные сети заполнили соболезнования (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Владимир Познер

Фото: pozneronline

Я его знал и довольно давно, мы познакомились когда мне 25 лет, а ему 26, он был на год старше. Мы виделись, нечасто, но время от времени. Потом жизнь нас развела, он уехал в Штаты, после этого я с ним уже не встречался.

Я очень хорошо помню время его рассвета, вторую половину 50-х, 60-е, и эту четверку: Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский и Евтушенко. Они олицетворяли это время, которое получило название оттепель. Это время больших надежд, время веры в то, что теперь наконец-то все то, что было обещано революцией, станет правдой. Конечно, ничего из этого не получилось, но какое-то время эти надежды были, это было светлое время.

Я помню, как зимние стадионы были набиты битком зрителями, которые хотели послушать поэзию, и даже нужна была конная милиция, чтобы сдержать этих людей. Сегодня конная милиция может понадобиться, скорее, чтобы загонять людей на поэтические вечера.

Уход Евтушенко – окончание эры, это подводит определенную черту. В 1994-м году еще молодым ушел Рождественский, затем, в 2010-м один за другим Вознесенский и Ахмадулина, и вот, кстати, 1-го апреля, в день моего рождения ушел Женя, очень печально.

Сергей Безруков

Фото: s_bezrukov

Светлая память потрясающему поэту, поэт эпоха... Евгению Александровичу Евтушенко! Когда-то, очень давно... в 1989 году... были съёмки фильма "Похороны Сталина"... Режиссёром был Евгений Александрович... было мне 15 лет... Я проходил пробы на главную роль...меня, правда, туда не утвердили, потому что я был слишком молод))) Но Евгений Александрович, который очень искренне хотел как-то поддержать меня, всё равно дал мне маленькую роль)))... Это называется ГРУППОВКА) Это были мои первые шаги в кино)))) И я на всю жизнь запомнил ПРОРОЧЕСТВО ЕВТУШЕНКО, который назвал меня будущим Народным артистом...Я запомнил навсегда!) СПАСИБО!!! СПАСИБО ВАМ!!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!!!

© Михаил Джапаридзе/ТАСС
orbakaite_k. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы — как истории планет. У каждой всё особое, своё, и нет планет, похожих на неё.
Фото. orbakaite_k. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы — как истории планет. У каждой всё особое, своё, и нет планет, похожих на неё.
maxgalkinru. Не стало Евгения Евтушенко. Ушёл невероятно яркий человек. Мы были современниками большого поэта. Больно, что его больше нет с нами.
Фото. maxgalkinru. Не стало Евгения Евтушенко. Ушёл невероятно яркий человек. Мы были современниками большого поэта. Больно, что его больше нет с нами.
oleggazmanov. Ушёл Евтушенко - носитель эпохи Отсюда и в вечность летят его строки Во мне его голос далёкий и близкий В могучем аккорде поэтов Российских...
Фото. oleggazmanov. Ушёл Евтушенко - носитель эпохи Отсюда и в вечность летят его строки Во мне его голос далёкий и близкий В могучем аккорде поэтов Российских...
oleggazmanov. Идут белые снеги, как по нитке скользя... Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда.
Фото. oleggazmanov. Идут белые снеги, как по нитке скользя... Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда.
nagiev.universal. Сегодня умер Евтушенко. Мы остались одни. Смерть обмануть не стыдно. Смерть - это старая шлюха. Девочку Жизнь позорно в чем-нибудь обмануть. Не умирайте при жизни. Не помогайте Смерти! Е.Евтушенко
Фото. nagiev.universal. Сегодня умер Евтушенко. Мы остались одни. Смерть обмануть не стыдно. Смерть - это старая шлюха. Девочку Жизнь позорно в чем-нибудь обмануть. Не умирайте при жизни. Не помогайте Смерти! Е.Евтушенко
igor_nikolaev_music. Последняя встреча накануне 2017-го... Поздравляли друг друга с Наступающим, строили планы на будущее... Прощайте, Евгений Александрович! Андрей Андреевич, Белла Ахатовна, Роберт Иванович, Булат Шалвович, встречайте своего Женю, Царствие Вам Всем Небесное!..
Фото. igor_nikolaev_music. Последняя встреча накануне 2017-го... Поздравляли друг друга с Наступающим, строили планы на будущее... Прощайте, Евгений Александрович! Андрей Андреевич, Белла Ахатовна, Роберт Иванович, Булат Шалвович, встречайте своего Женю, Царствие Вам Всем Небесное!..
maximaverin. В Лондоне, после спектакля, к нам пришло известие, что не стало Евгения Евтушенко. Закончилась эпоха шестидесятников, вместе с уходом её последнего гения. * * * Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. © Евгений Евтушенко
Фото. maximaverin. В Лондоне, после спектакля, к нам пришло известие, что не стало Евгения Евтушенко. Закончилась эпоха шестидесятников, вместе с уходом её последнего гения. * * * Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. © Евгений Евтушенко
zadornovmn. Это фото сделано в августе прошлого года в Переделкино. Евгений Александрович показывал свой дом-музей, рассказывал много интересных историй, был полон энергии и планов... Великий Поэт...
Фото. zadornovmn. Это фото сделано в августе прошлого года в Переделкино. Евгений Александрович показывал свой дом-музей, рассказывал много интересных историй, был полон энергии и планов... Великий Поэт...
nevedannaya. Вся прелесть работы в издательствах была в том, что мне приходилось работать со множеством прекрасных и творческих людей. Одним из них был русский поэт Евгений Евтушенко. Он мне запомнился энергичным мужчиной. Пусть земля будет пухом...
Фото. nevedannaya. Вся прелесть работы в издательствах была в том, что мне приходилось работать со множеством прекрасных и творческих людей. Одним из них был русский поэт Евгений Евтушенко. Он мне запомнился энергичным мужчиной. Пусть земля будет пухом...
taj4onok.
Фото. taj4onok. "Не люди умирают, а миры..."© ...Евгений Александрович - мой любимый поэт ещё со времён школы. Прошло немало времени, но, перечитав его сборники в прошлом году, поняла: это на всю жизнь.
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