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Больше нет человека, который стал частью прекрасного сериала: поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой

26.09.2017 - 21:59

Новости России. «Улыбчивая, красивая и всегда как лучик света», «Актриса, мама, красавица». В эти минуту слова скорби заполняют социальные сети поклонников популярного российского сериала. Жизнь известной российской актрисы оборвалась трагически.

Натальи Юнниковой не стало во вторник. Актриса, которую так полюбил зритель благодаря роли следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара», несколько дней находилась в реанимации.   

Она никогда не жаловалась на здоровье. В двадцатых числах сентября у себя дома женщина поскользнулась и упала. Во время падения Наталья ударилась головой, сразу потеряла сознание. Ее экстренно доставили в больницу. 


Источник фото: vk.com/id311381449

Наталье Юнниковой было 37 лет. У нее остался 11 летний сын Ролан. Несколько лет назад в интервью «Комсомольской правде» Юнникова рассказывала, что снимается в «Возвращении Мухтара» из-за того, что сериал нравится ее сыну.

Наталья Юнникова («Комсомольской правде»):
Мне абсолютно не стыдно сниматься в этом проекте, хотя понимаю, что это довольно наивный сериал. Но главный аргумент для меня: «Мухтар» нравится детям. Когда работаем на натуре рядом с детским садом или школой, все сбегаются посмотреть. Сын тоже не пропускает ни одной серии. Да вообще не могу назвать съемки в сериале работой. Я с таким удовольствием иду на площадку!

Коллеги и поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой:

Наталья Юнникова. Фото: vk.com/id311381449
поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
Фото. поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
Фото. поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
Фото. поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой

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Фото: vk.com/junnikova
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