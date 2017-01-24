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«Будет лучше, если ты не будешь хрустеть попкорном»: Кончаловский обратился к зрителям фильма «Рай»

24.01.2017 - 15:16

Новости России. Через свою страничку в социальной сети режиссер Кончаловский обратился к зрителям фильма «Рай». Андрей Сергеевич попросил во время просмотра картины не отвлекаться на еду и напитки и не мешать другим зрителям своим хрустом и хлюпаньем.

«Это фильм о тишине», – напомнил Кончаловский.  

Мировая премьера состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру. Картина уже получила премию российской кинокритики «Белый слон» и выдвинута на национальную кинонаграду «Золотой Орел».

Лента уже вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В одном интервью Андрей Кончаловский подчеркнул, что его фильм «не о Холокосте, а о природе зла», которое особенно опасно, когда человек творит его, думая, что делает добро.

«Два часа на одном дыхании. В 79 лет снимать кино на уровне наград Венецианского кинофестиваля, это дорогого стоит», – самые интересные отзывы о фильме Кончаловского «Рай» здесь.

Андрей Кончаловский. Источник фото: facebook.com/a.konchalovsky

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