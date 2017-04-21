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Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 16

21.04.2017 - 12:34

Новости России. В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.



За жизнь 57-летней женщины врачи боролись более двух недель.

По последним данным, на стационарах остается 23 человека, состояние четырех пострадавших оценивается как «средней степени тяжести».

На амбулаторном лечении – 58 человек.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро прогремел 3 апреля. Известно, что смертник Акбаржон Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта (подробности).

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Московской области предполагаемого организатора теракта – 26-летнего Аброра Азимова. Что известно об этом человеке – здесь подробнее.

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