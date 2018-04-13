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«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта

13.04.2018 - 16:17

Новости России. На концерте в Москве Вера Брежнева зацепилась за юбку и упала.  

Во время исполнения песни «Близкие люди» артистка спустилась со сцены. Проходя по залу перед зрителями, певица запуталась в юбке и упала. Вместе с этим стало понятно, что Брежнева поёт под фонограмму, поскольку пение не прервалось.  

Фото: instagram.com/ververa  

Видео с неловким инцидентом попало в социальные сети. Пользователи с юмором прокомментировали случившееся.  

«Только настоящий профессионал, падая, может продолжать петь. Топ уровень»,  

«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева во время падения»,  

«Артисты на таких концертах, как правило, поют под фанеру. И это не с их желанием связано, и не с их неспособностью петь вживую. Так уж там устроено. На гастролях она же вживую поёт. Почему-то никто не обеспокоен, ушиблась ли она».  

Фото: instagram.com/ververa  

Артистке помог подняться один из работников, и концерт продолжился. Брежнева если и смутилась, то смогла не подать виду.  

Весной 2018 года Уилл Смит выложил в социальную сеть ролик, где он танцует сальсу.  

За день видео набрало почти 13 миллионов просмотров – здесь подробнее.  

Фото: instagram.com/ververa

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Фото: instagram.com/willsmith
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