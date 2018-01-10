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Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина

10.01.2018 - 14:01

Новости России. 10 января стало известно о смерти Михаила Державина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любимого многими поколениями народного артиста России хорошо знали и в Беларуси. Его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Пожалуй, самая популярная роль из  них – «Трое в лодке, не считая собаки».

Роль Джорджа в этом блистательном актерском трио, пожалуй, самый известный образ Михаила Державина на киноэкране. Впрочем, перевоплотиться в английского джентльмена было несложно. Он и в жизни был интеллигентным, элегантным, неизменно по-доброму ироничным. Более 30 ролей в кино: «Ревизор», «Чокнутые», «Жених из Майями», «Старые клячи». Но сердце самого актера принадлежало театру.

«Всегда идёт, улыбается, здоровается»: поклонники скорбят о смерти Михаила Державина (читайте здесь).

Полвека службы и полсотни ролей. Подмостки театра сатиры были по-настоящему родными. Там его ласково называли «МихМих». А сам Державин, в жизни отзывчивый и улыбчивый, сцену сравнивал с корридой. Тореадору нужно победить быка, а артисту зрителей. И публика неизменно оставалась сражена его безграничным обаянием и тонким юмором.

Кажется, не он выбрал театр. А наоборот. Родился в актерской семье. Все детство прошло на улице Вахтангова. Он любил повторять, что любимая роль еще не сыграна и добрые глаза загорались лукавой искринкой.

А для многих зрителей Михаил Державин остался обожаемым Паном Ведущим из «Кабачка 13 стульев». Он был настоящим украшением этого юмористического телесериала и купался во всенародной любви.   

Актер признавался, чувство юмора помогало преодолевать невзгоды по жизни. Он долго боролся с болезнью. Перенес несколько операций. В этом сезоне не пришел на сборы труппы. Но все надеялись, что еще увидят его на сцене.

Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина

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