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Данила Багров стал российским национальным супергероем

20.10.2017 - 13:30

Новости России. Российские интернет-пользователи выбрали национального супергероя. Им стал герой Сергея Бодрова-младшего в фильмах «Брат» и «Брат-2» – Данила Багров.

Инициаторами голосования стали организаторы выставки «Интерполитех». Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Свои голоса за Багрова отдали 45% участников опроса. На втором месте оказался былинный герой Илья Муромец, за которого проголосовали 13%. Третье место занял Глеб Жеглов – герой популярного многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Владимира Высоцкого.

Данила Багров. Кадр из фильма «Брат»

Кроме тройки лидеров среди вариантов в голосовании были такие герои, как Штирлиц, Дядя Степа, Сергей Глухарев и Ольга Терентьева.

В октябре 2017 года рэпер Оксимирон начал «исторический баттл» с американцем Dizaster с фразы Данилы Багрова из фильма – здесь подробнее.

Кадр из фильма «Брат»

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