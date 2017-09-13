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Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий

13.09.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Масштабные эвакуации продолжаются по всей России. Уже несколько дней правоохранителям поступают анонимные звонки о минировании школ, административных зданий и торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счёт людей, которым пришлось экстренно покидать рабочие и учебные места, идёт на десятки тысяч. Пока ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были. Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Тем временем, выйти на правонарушителей, посеявших панику среди людей, до сих пор не удаётся.

Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий

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