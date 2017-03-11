новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Как Хитмэн»: Дима Билан кардинально сменил имидж

11.03.2017 - 16:13

Новости России. Дима Билан заинтриговал поклонников новыми фото в Instagram. Певец опубликовал несколько снимков, где он позирует в сером костюме и бритой головой. Поклонники заподозрили неладное. Некоторое время назад певец попал в больницу, а недавно признался, что болен. Подписчики Билана отреагировали на смену имиджа позитивно, в комментариях поддерживают и надеются, что новая прическа никак не связана с ухудшением здоровья.

Фото: Instagram.com

xzibert85  Ждем общую фотографию с Нагиевым
miss_margaret123  Хитмен Билан)) 
jasminali3764  Я обожаю ваши песни, ваш внешний вид не как не влияет. Дима все равно самые лучшие, для меня!!!
chervyachok1406  Круто стиль. Очень непривычно при этом необычно !
ludmilacka  Острижен по последней моде, Как dandy лондонский одет.
feltingirina  Волосы не голова! Отрастут. Всё круто!
almira.malaxova  Классно,очень идет,ты будто в армию собрался
m.a.r.g.o_13  Я надеюсь со здоровьем все хорошо

Поклонники Билана обратили внимание на худобу артиста. Но отметили, что костюм сидит отменно. Некоторые подписчики предположили, что смена имиджа связана со съемками нового клипа. Для Билана эксперименты с имиджем не в новинку. В январе певец опубликовал фото, где позировал с усами.

bilanofficial Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому! мой январь 70-80 х ))

Фото: Instagram.com

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Анджелина Джоли с новым бойфрендом попала в объективы фотографов
Юлианна Караулова о своём успехе: смогли прорвать стену, которая очень долго мне не поддавалась
Не ожидали, что она станет хитом такого масштаба: Юлианна Караулова о песне «Ты не такой»
Почему Юлианна Караулова пела «Ты не такой» на крыше?
Юлианна Караулова: было очень сложно петь – могла три песни, но не полуторачасовой концерт
Караулова о «Внеорбитных»: впервые не мы относили песню на радиостанции, а нам звонили
Я вначале очень разозлилась: Юлианна Караулова о публичном предложении выйти замуж
Всё, что я пою – это в жизни было, сейчас я счастлива: Ирина Билык отвечает на «Простые вопросы»
Все новости по теме Звезды, Развод
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru