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«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов

19.12.2017 - 23:27

Новости Беларуси. Международная пауза в КХЛ завершилась, и белорусские хоккейные болельщики снова устремили взоры на выступления минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19 декабря в Санкт-Петербурге «зубры» встречались с сильнейшим клубом лиги – СКА.

Несмотря на свой статус, питерские «армейцы» сейчас не очень мотивированы – они уже обеспечили себе место в плей-офф за два месяца до конца «регулярки». Возможно, это и стало причиной того, что минчане смотрелись на их фоне весьма неплохо. На гол Ильи Ковальчука в дебюте второго периода ответил Джек Скилле в его середине. На экваторе третьей двадцатиминутки Дмитрий Коробов вывел «Динамо» вперед, но СКА успел спасти игру, переведя ее в овертайм. И снова забросил Ковальчук.

Победитель в итоге определился только в серии буллитов.

И, к счастью, удача в хоккейной лотерее выбрала сторону белорусского клуба.

«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов

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