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Диспетчер скорой, принявшая вызов к Дмитрию Марьянову, уволена

21.10.2017 - 11:12

Новости России. Диспетчер скорой помощи, принявшей вызов от друзей российского актера Дмитрия Марьянова, была уволена.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, диспетчера уволили.

Было отмечено, что звонки обрабатывались в соответствии с регламентом. По словам ведомства, заявитель сказала, что они едут самостоятельно и произошел отказ вызова скорой.

По информации Минздрава РФ, которая была озвучена на следующий день после смерти актера, вызов скорой помощи Марьянову отменили через 4 минуты (подробности здесь).

Напомним, что в Подмосковье 15 октября по дороге в больницу на 48 году жизни умер актер Дмитрий Марьянов. Возбуждено уголовное дело.

Следствие рассматривает две версии смерти Марьянова – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/n_a_d_u_a_

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