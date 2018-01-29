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Для поиска пропавших в Японском море привлечены самолёты, траулер и спасательный буксир

29.01.2018 - 11:23

Новости России. Самолеты МЧС России возобновили поиск, пропавшего в Японском море, судна «Восток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также к операции привлечены спасательный буксир и рыболовный траулер. Ранее были обнаружены два аварийных плота. Оба были пустыми. По уточненным данным, на борту находились 20 человек.

Среди команды был уроженец Беларуси, 29-летний выходец из Гомельской области Александр Каранкевич.

Рыболовное судно «Восток» подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья. После чего связь была потеряна. Поисково-спасательную операцию серьезно осложняют плохие погодные условия – в акватории бушует шторм.

Для поиска пропавших в Японском море привлечены самолёты, траулер и спасательный буксир

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