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Умер Дмитрий Хворостовский

22.11.2017 - 10:36

Новости России. Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По словам Маликова, Хворостовский умер в Лондоне. Ему было 55 лет.

Дмитрий Маликов, певец:
У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени.

Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

В 2015 году Хворостовский рассказал о том, что болен онкологическим заболеванием. У певца обнаружили опухоль мозга.

Галерея образов Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене (подробности здесь).

Месяц назад СМИ сообщили о смерти Хворостовского. Однако семья исполнителя опровергла эту информацию.

Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной – здесь подробнее.

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