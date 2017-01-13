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Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

13.01.2017 - 10:14

Новости России. Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв крушения Ту-154. Доктора Лизу похоронят в понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище в Москве.

Самолет Ту-154, на борту которого находились журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля имени Александрова, разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека.

Лечить и словом, и делом летела в Сирию и Елизавета Глинка – знаменитая доктор Лиза.

Реаниматолог по образованию, она всю жизнь бескорыстно помогала онкобольным, собирала деньги пострадавшим от лесных пожаров и наводнений. Это она бесстрашно лечила раненых в горячих точках. Ей было 54 года.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Это человек, который жил на острие. Который не боялся заходить в такие места, в которые боялись заходить мужчины. Помогать детям, помогать детям на войне в горячих точках.

Вот и сейчас доктор Лиза летела в Сирию с очередной партией лекарств.

Вся ее жизнь – это подвиг. Правда, сама смерти, как и всякий человек, боялась. А это ее недавнее интервью, к сожалению, оказалось пророческим (здесь подробнее). 

Елизавета Глинка:
Смерти я боюсь, как и все. Потому что я не знаю, что там. У меня есть какое-то ощущение, как у человека религиозного, что там должно быть лучше.

Доктор Лиза

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