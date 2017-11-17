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Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом

17.11.2017 - 09:29

Новости России. 16 ноября телеведущий Андрей Малахов стал отцом в первый раз.

По информации издания «Starhit», супруга телеведущего родила мальчика. С именем пара пока не определилась, потому что телеведущий отметил, что они хотят сначала изучить характер новорожденного.

Андрей Малахов: что он публикует в соцсетях для миллиона своих подписчиков

Фото: instagram.com/malakhov007

Мама и сын чувствуют себя хорошо. На родах молодой папа не присутствовал. Появления ребенка 45-летний телеведущий ждал в палате. Мальчик родился с весом 4 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева в браке шесть лет.

Фото: instagram.com/malakhov007

На этой неделе в четвертый раз отцом стал португальский футболист Криштиану Роналду.

Девушка спортсмена родила ему дочь.

Недавно счастливыми родителями впервые стали Рита Дакота и Влад Соколовский. У пары родилась дочь Мия.

Фото: instagram.com/malakhov007

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