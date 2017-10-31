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Два года авиакатастрофе над Синайским полуостровом: 31 октября вспоминают погибших в крушении

31.10.2017 - 14:50

Новости России. 31 октября с момента авиакатастрофы над Синайским полуостровом прошло два года.

На месте крушения авиалайнера, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека – все, кто находился на борту. Большинство погибших были жителями России.

Во время крушения аэробуса жертвой стал 28-летний белорус, который впервые полетел отдыхать так далеко (подробности здесь).

Самолет потерял высоту и пропал с радаров менее чем через полчаса после вылета из аэропорта. Это самая массовая в истории России авиакатастрофа по количеству жертв.

На борту самолета находились пассажиры разных возрастов. Самой младшей погибшей было 10 месяцев – девочка стала символом катастрофы над Синаем. Ее фото в аэропорту с подписью «Самый главный пассажир» незадолго до трагедии опубликовала в соцсетях мама.

Большинство из погибших приехали в Египет в качестве туристов. Кто-то на отпуск, кто-то чтобы отметить годовщину свадьбы.

Последние фото пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Египте, и их истории – здесь подробнее.  

Фото: ©Seliman al-Oteifi (EGYPTIAN PRIME MINISTER'S OFFICE/AFP/File)

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