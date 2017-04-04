Двое подозреваемых в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга объявлены в розыск

Новости России. В Санкт-Петербурге трагедия произошла на станции метро «Сенная площадь». По официальным данным, она унесла жизни более 10 человек. Многие пассажиры получили травмы разной степени тяжести и ожоги, счет пострадавших идет на десятки.

В подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга подозреваются два человека, они объявлены в розыск. Один из них заложил сработавшее взрывное устройство в вагоне, а второй оставил бомбу на станции «Площадь восстания».

СК России возбудил уголовное дело по факту теракта. Не остались в стороне и белорусские следователи. Накануне вечером они выехали в Санкт-Петербург, чтобы помочь российским коллегам в расследовании трагических событий. Группа направлена по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.