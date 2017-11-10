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Его жизненные зарисовки заставляли зрителей смеяться до слёз: каким запомнят Михаила Задорнова

10.11.2017 - 20:08

Новости Беларуси. На 70 году ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкую известность он приобрел как автор сатирических монологов, которые публика моментально разбирала на цитаты. На его выступлениях не бывало пустых мест, а жизненные зарисовки заставляли зрителей смеяться до слез.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

Последние несколько лет Задорнов все реже появлялся на сцене – мешала тяжелая болезнь. Он проходил курс лечения от рака мозга, а когда понял, что плодов это не приносит, отказался от дальнейшего медицинского вмешательства и проводил все свое время с семьей.

Его жизненные зарисовки заставляли зрителей смеяться до слёз: каким запомнят Михаила Задорнова

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