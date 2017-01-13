Экс-солистка группы «Лицей» скончалась при странных обстоятельствах

Новости России. Во Владивостоке при загадочных обстоятельствах скончалась экс-солистка популярной в 90-е группы «Лицей». Жанне Роштаковой было 33 года.



Тело женщины обнаружили в ванной комнате. По информации некоторых российских изданий, на Жанну упала полка.



Как отмечает друг и коллега, певец Прохор Шаляпин, Жанна ничем не болела, ничего не предвещало беды. За несколько часов до трагедии в телефонном разговоре с Шаляпиным она делилась планами на будущий год.



Источник фото: instagram.com/p_shalyapin/



Они знали друг друга более 17 лет, поддерживали теплые отношения. А познакомились на «Утренней звезде-1999», где Жанна одержала победу.



Обстоятельства гибели артистки предстоит выяснить следователям.