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Экс-участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев находится в реанимации

28.06.2017 - 22:29

Новости России. 47-летний Олег Яковлев, экс-участник бойз-бенда «Иванушки International», экстренно доставлен в одну из московских больниц. Как сообщает РИА-Новости, ссылаясь на гражданскую жену артиста, мужчина находится в реанимации. Ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.  

Несколько часов назад в российской прессе обнародовали диагноз Яковлева. По предварительной информации,

у певца двустороннее воспаление легких.

Олег Яковлев ушел из «Иванушек» в 2013 году спустя 15 лет работы в группе. Поводом для того, чтобы расторгнуть трудовые отношения с продюсером Игорем Матвиенко, стало желание Яковлева строить сольную карьеру.

Источник фото: instagram.com/yakovlevsinger/

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