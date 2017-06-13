новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Экспертиза не нашла нарушений в новом фильме Алексея Учителя «Матильда»

13.06.2017 - 16:53

Новости России. Экспертами Санкт-Петербургского государственного университета была проведена экспертиза завершенного фильма «Матильда». Режиссер Алексей Учитель отметил, что нарушений в ленте не было обнаружено.

В интервью ТАСС Учитель заявил, что эта экспертиза поможет прекратить конфликт депутата Натальи Поклонской. 12 июня режиссер встретился с депутатом Госдумы в Кремле, побеседовал с ней и пришел к выводу, что Поклонская была настроена отрицательно.

Фото: kino-teatr.ru

Алексей Учитель, режиссер:
Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ «нет». То есть нет оскорбления.

Художественная работа «Матильда» выйдет на экраны осенью нынешнего года.

О конфликте режиссера и депутата Поклонской, который начался осенью 2016 года, мы уже писали – здесь подробнее.

Фото: kino-teatr.ru

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Chiabella James
«Это худшая картина Тома Круза»: что зрители и критики говорят о новой «Мумии»?
Фото: filmz.ru
20 тысяч человек выбрали лучший фильм за всю историю кино
Фото: arthurpirozhkov
Ах, какая женщина: Александр Ревва новым образом произвел фурор на «Кинотавре»
Фото: happyvitahappy
Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавра-2017»
Дмитрий Сахарук, лауреат фестиваля
Кинематографисты-любители из Бреста с фильмом, снятым на мобильник, победили на фестивале в США
«Пока ты живёшь – всё возможно». Режиссёр Александра Бутор в программе «Простые вопросы»
«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино
«В техническом и профессиональном смысле сильно отстаём, а учиться не хотим». Почему белорусские фильмы не продаются?
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru