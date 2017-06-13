Экспертиза не нашла нарушений в новом фильме Алексея Учителя «Матильда»

Новости России. Экспертами Санкт-Петербургского государственного университета была проведена экспертиза завершенного фильма «Матильда». Режиссер Алексей Учитель отметил, что нарушений в ленте не было обнаружено.

В интервью ТАСС Учитель заявил, что эта экспертиза поможет прекратить конфликт депутата Натальи Поклонской. 12 июня режиссер встретился с депутатом Госдумы в Кремле, побеседовал с ней и пришел к выводу, что Поклонская была настроена отрицательно.

Фото: kino-teatr.ru

Алексей Учитель, режиссер:

Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ «нет». То есть нет оскорбления.

Художественная работа «Матильда» выйдет на экраны осенью нынешнего года.