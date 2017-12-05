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Эксперты нашли в крови актера Марьянова сильнодействующие вещества

05.12.2017 - 12:53

Новости России. В крови и тканях актера Дмитрия Марьянова экспертиза показала высокое содержание сильнодействующих веществ – галоперидола и феназепама.

Как сообщает РЕН ТВ, экспертиза была проведена СК. В заключении сказано, что эти сильнодействующие препараты вводились актеру регулярно перед смертью.

Скорее всего, данные экспертов станут поводом для возбуждения еще одного уголовного дела.

Незадолго до смерти Марьянов проходил лечение в реабилитационном центре «Феникс», директор которого отрицала в показаниях использование в лечении актера лекарственных средств. Другие больные отмечали, что актеру вводили данные препараты.

Напомним, что в возрасте 47 лет в середине октября по дороге в больницу скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Ранее СК РФ рассматривал две версии в деле о его смерти – несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание не отвечающих требованиям безопасности здоровья услуг реабилитационным центром «Феникс».

По факту смерти Дмитрия Марьянова уже возбуждено уголовное дело. Диспетчер скорой, которая приняла вызов к актеру, уволена.

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Фото: instagram.com/liliya_magnoliya

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