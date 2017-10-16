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Ему было 47 лет. Скоропостижно скончался российский актер Дмитрий Марьянов

16.10.2017 - 10:43

Новости России. Скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Ему было 47 лет.

Информацию о смерти актера подтвердила его агент. По словам женщины, смерть наступила скоропостижно. Все подробности появятся после медицинского заключения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

Дмитрий Марьянов умер из-за оторвавшегося тромба.

Его не успели доставить в медицинское учреждение, актер скончался по дороге в больницу.

В фильмографии актера Дмитрия Марьянова более 80 ролей. Актер активно сотрудничал с «Квартетом И». Он снялся в фильмах «День радио», «День выборов», «Выше радуги», «Графиня де Монсоро», «Черный город».

Был членом труппы театра «Ленком», где играл в постановках «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро».  Играл в антрепризных спектаклях, был ведущим телевизионных программ.

Каким запомнят Дмитрия Марьянова (друзья и поклонники вспоминают актера здесь). 

Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/08sochi80

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