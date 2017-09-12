Этот день я ждала с января: россиянка стала обладательницей самых длинных ног в мире

Новости России. Российская баскетболистка, бывший член национальной сборной – 29-летняя Екатерина Лисина стала обладательницей самых длинных ног в мире. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
По словам девушки, она ждала этого события девять месяцев.
Екатерина Лисина:
Этот день я ждала с января, когда впервые подала заявку на данный титул. Я действительно надеюсь изменить мир моделинга на высшем уровне! Для меня большая честь, чтобы я стала обладателем титула в Книге рекордов Гиннесса. Большое вам спасибо за вашу поддержку и доверие.
Фото: guinnessworldrecords.com
Сейчас девушка не играет в баскетбол за сборную, она оставила спорт ради модельной карьеры.
Длина ног Лисиной составляет 132,2 сантиметра – правая, 132,8 – левая. Это длина от бедра до пятки.
Мы собрали пять снимков Екатерины Лисиной, которые она публикует в социальных сетях.
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