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«Юлечка, жизнь продолжается»: Плющенко прокомментировал решение Липницкой уйти из спорта

29.08.2017 - 13:34

Новости России. 28 августа появилась информация, что олимпийская чемпионка и известная фигуристка Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру в 19 лет.

По словам матери, девушка три месяца лечилась в Европе от анорексии – здесь подробнее.  

Сама спортсменка пока никак не прокомментировала свое решение.

Это заявление, переданное через маму, стало шоком для профессионального сообщества.

4 года назад спортсменку называли одной из самых перспективных российских фигуристок. И результаты девушки это доказывали.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в социальных сетях назвал Липницкую большой труженицей.

Евгений Плющенко, фигурист:
Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 баллов из 20 возможных!Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады 2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры! Юлечка, жизнь продолжается, ты – большая умница, труженик. Ты – маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Три года назад Евгений Плющенко отмечал, что гордится кататься на одном льду с Липницкой и что видит долгое спортивное будущее у юной фигуристки (смотрите здесь).

На зимней Олимпиаде в Сочи Липницкая завоевала золото в командном турнире. На тот момент спортсменке было 15 лет. СМИ и социальные сети обратили свое внимание на юную фигуристку – ее имя возглавило тренды Twitter, а многие зарубежные издания назвали чемпионку спортсменкой года.

Фото: vk.com/id69994512

В 2014 году Юлия стала первой на Чемпионате Европы и завоевала серебро на мировом первенстве по фигурному катанию.

Юлия стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания среди женщин и самой юной золотой медалисткой за всю историю чемпионатов Европы по фигурному катанию.

Фото: vk.com/id69994512

Фигурист и тренер Александр Жулин отметил, что, возможно, спортсменке тяжело было справиться с повышенным вниманием к своей персоне, которое было приковано к ней после Олимпиады.

Александр Жулин, тренер (в интервью RT):
Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы. Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя. Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете и, чтобы продолжать завоёвывать медали, нужно постоянно соответствовать высочайшему уровню

Фото: instagram.com/olympic_russia

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Фото: vk.com/julia_lipnitskaya
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