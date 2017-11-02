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Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram

02.11.2017 - 16:40

Новости России. 3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнится 35 лет.

В интервью накануне юбилея спортсмен рассказал о семейных планах – он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями малыша еще раз.

Евгений Плющенко (в интервью «Комсомольской правде»):
Главное, чтобы родился малыш, а материнский капитал мы найдем куда направить. Хотя мы о нем и не думали - мы вполне обеспеченные люди.

В середине сентября пара Плющенко-Рудковская обвенчалась. Фигурист назвал это событие важным в их жизни и отметил, что «мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни».

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Пара воспитывает троих детей. Двое старших детей от первого брака Яны Рудковской – Андрей и Николай. У Плющенко тоже есть 11-летний сын Егор от первого брака, который живет со своей матерью.

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Александру – 4 года. Он занимается спортом, учит иностранные языки и участвует в модных показах в качестве модели. У ребенка есть Instagram, который ведет мама. За его обновлениями следят более 233 тысяч человек.

Мы собрали 15 фото Евгения Плющенко и его семьи, которыми семья делится в социальных сетях с подписчиками.

Продюсер Яна Рудковская регистрирует своё имя и имя мужа в качестве товарных знаков

Фото: instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/plushenkoofficial
Фото. instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/plushenkoofficial
Фото. instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/plushenkoofficial
Фото. instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/plushenkoofficial
Фото. instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/plushenkoofficial
Фото. instagram.com/plushenkoofficial
instagram.com/gnomgnomych
Фото. instagram.com/gnomgnomych
instagram.com/gnomgnomych
Фото. instagram.com/gnomgnomych
instagram.com/gnomgnomych
Фото. instagram.com/gnomgnomych
instagram.com/gnomgnomych
Фото. instagram.com/gnomgnomych
instagram.com/gnomgnomych
Фото. instagram.com/gnomgnomych
instagram.com/rudkovskayaofficial
Фото. instagram.com/rudkovskayaofficial
instagram.com/rudkovskayaofficial
Фото. instagram.com/rudkovskayaofficial
instagram.com/rudkovskayaofficial
Фото. instagram.com/rudkovskayaofficial
instagram.com/rudkovskayaofficial
Фото. instagram.com/rudkovskayaofficial
instagram.com/rudkovskayaofficial
Фото. instagram.com/rudkovskayaofficial

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