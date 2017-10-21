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Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков

21.10.2017 - 17:17

Новости России. На нынешней неделе стало известно, что Ксения Собчак официально объявила о решении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году.

По словам Собчак, голос за ее кандидатуру будет равен графе «против всех».

«Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски»здесь подробнее.

За страницей общественного деятеля, телеведущей, журналистки, главного редактора модного журнала и Ксении Собчак в Instagram следят 5,2 миллиона подписчиков.

Мы посмотрели, чем медиаперсона делится с подписчиками и собрали некоторые фото со страницы Ксении Собчак.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak
instagram.com/xenia_sobchak. Ксения иногда делится своими детскими фотографиями.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Ксения иногда делится своими детскими фотографиями.
instagram.com/xenia_sobchak. Чаще телеведущая делится фото со своим мужем – актером Максимом Виторганом. Пара поженилась в 2013 году.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Чаще телеведущая делится фото со своим мужем – актером Максимом Виторганом. Пара поженилась в 2013 году.
instagram.com/xenia_sobchak. В ноябре 2016 года Собчак и Виторган стали родителями. У них родился сын, которого назвали Платон.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. В ноябре 2016 года Собчак и Виторган стали родителями. У них родился сын, которого назвали Платон.
instagram.com/xenia_sobchak.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak.
instagram.com/xenia_sobchak. В сентябре стартовал новый сезон шоу «Фабрика звезд» продюсера Виктора Дробыша. Ксения стала ведущей отчетных концертов. Финал проекта состоится в декабре.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. В сентябре стартовал новый сезон шоу «Фабрика звезд» продюсера Виктора Дробыша. Ксения стала ведущей отчетных концертов. Финал проекта состоится в декабре.
instagram.com/xenia_sobchak. Была ведущей премии «Человек года-2017» по версии GQ. С Иваном Ургантом и Ресторатором.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Была ведущей премии «Человек года-2017» по версии GQ. С Иваном Ургантом и Ресторатором.
instagram.com/xenia_sobchak. Собчак играет в кино и озвучивает мультфильмы. Один из персонажей оскароносного мультфильма «Головоломка» говорит ее голосом. На фото кадр из фильма Александра Молочникова «Мифы о Москве», в котором Ксения снималась через три недели после родов.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Собчак играет в кино и озвучивает мультфильмы. Один из персонажей оскароносного мультфильма «Головоломка» говорит ее голосом. На фото кадр из фильма Александра Молочникова «Мифы о Москве», в котором Ксения снималась через три недели после родов.
instagram.com/xenia_sobchak. Ксения Собчак – главный редактор журнала о моде L’Officiel с 2014 года. «Настоящая WomanPower в лице Donna Karan – получила настоящее удовольствие от разговора с умной и талантливой женщиной!»
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Ксения Собчак – главный редактор журнала о моде L’Officiel с 2014 года. «Настоящая WomanPower в лице Donna Karan – получила настоящее удовольствие от разговора с умной и талантливой женщиной!»
instagram.com/xenia_sobchak. Иногда Ксения делится с подписчиками книгами и фильмами, о которых ей есть что сказать. Один из последних – «Матильда» Алексея Учителя. «Это кино, которое, на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга».
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Иногда Ксения делится с подписчиками книгами и фильмами, о которых ей есть что сказать. Один из последних – «Матильда» Алексея Учителя. «Это кино, которое, на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга».
instagram.com/xenia_sobchak. И фильмом «Мама» Даррена Аронофски. «Скажу только одно – Аронофски воспевает любовь Женщины как вечный абсолют и двигатель всего, и в этом смысле женщина больше и масштабнее не только мужчин, но и самого Бога. Рекомендую со спокойной душой, если вам, как и мне, нравится «Черный Лебедь», то точно идите».
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. И фильмом «Мама» Даррена Аронофски. «Скажу только одно – Аронофски воспевает любовь Женщины как вечный абсолют и двигатель всего, и в этом смысле женщина больше и масштабнее не только мужчин, но и самого Бога. Рекомендую со спокойной душой, если вам, как и мне, нравится «Черный Лебедь», то точно идите».
«Прекрасная, пронзительная «Маленькая Жизнь» засасывает тебя медленно, но уже не отпускает никогда. Книга полна эмпатии и любви к Человеку. Это уникальный дар говорить и о чудовищном, и о хорошем без надрыва, просто и прямо. Книга большая, в начале ее хотелось бросить, долго в нее «входила», но после первых 50-60 страниц оторваться уже невозможно и разлюбить героев тоже. А то, как Янагихара мастерски играет со временем, как показывает призрачность бытия и быстротечность любых состояний – особое мастерство».
Фото. «Прекрасная, пронзительная «Маленькая Жизнь» засасывает тебя медленно, но уже не отпускает никогда. Книга полна эмпатии и любви к Человеку. Это уникальный дар говорить и о чудовищном, и о хорошем без надрыва, просто и прямо. Книга большая, в начале ее хотелось бросить, долго в нее «входила», но после первых 50-60 страниц оторваться уже невозможно и разлюбить героев тоже. А то, как Янагихара мастерски играет со временем, как показывает призрачность бытия и быстротечность любых состояний – особое мастерство».
instagram.com/xenia_sobchak. Собчак – приверженец активного образа жизни. Она занимается йогой, посещает тренажерный зал и бассейн. Даже на последних месяцах беременности Ксения публиковала фотографии, на которых она делает упражнения.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. Собчак – приверженец активного образа жизни. Она занимается йогой, посещает тренажерный зал и бассейн. Даже на последних месяцах беременности Ксения публиковала фотографии, на которых она делает упражнения.
instagram.com/xenia_sobchak. «Я не фанат спорта, и занимаюсь потому, что нет другого выхода сохранить красивый рельеф и тонус мышц. Но главное это, увы, заниматься каждый день. Как только я попадаю в такой режим, сразу вижу позитивные изменения».
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. «Я не фанат спорта, и занимаюсь потому, что нет другого выхода сохранить красивый рельеф и тонус мышц. Но главное это, увы, заниматься каждый день. Как только я попадаю в такой режим, сразу вижу позитивные изменения».
instagram.com/xenia_sobchak. На странице Ксении много фото из путешествий.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. На странице Ксении много фото из путешествий.
instagram.com/xenia_sobchak. «Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений – все это сразу становится чужим и смешным. «Как дела?» «Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу» –говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необъяснимо хорошо просто быть рядом....».
Фото. instagram.com/xenia_sobchak. «Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений – все это сразу становится чужим и смешным. «Как дела?» «Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу» –говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необъяснимо хорошо просто быть рядом....».

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