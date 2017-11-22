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Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

22.11.2017 - 11:46

Новости России. В возрасте 55 лет в Лондоне умер известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.

По словам представителя артиста, исполнитель умер в окружении близких.

Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

Певец два с половиной года боролся с раком мозга, но не прекращал выступления. В июне 2017 года он выступил на фестивале в Австрии.

За свою творческую карьеру исполнитель спел на самых известных оперных площадках мира – «Ла Скала», Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Парижской оперы.

Одним из первых информацию о смерти оперного певца опубликовал в соцсетях Дмитрий Маликов.

Мы собрали галерею фото Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене.

Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Певец в детстве. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Фото. Певец в детстве. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
В 1997 году. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Фото. В 1997 году. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
В 1989 году. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Фото. В 1989 году. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
С родителями. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Фото. С родителями. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
С женой и детьми. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Фото. С женой и детьми. Фото: facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky
facebook.com/Hvorostovsky
Фото. facebook.com/Hvorostovsky

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Фото. facebook.com/Hvorostovsky
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